Porto Alegre sediará Congresso Internacional de Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais

Está confirmada para agosto de 2017 a segunda edição do Congresso Wainer de Psicoterapias Cognitivas em Porto Alegre, de 24 e 26 de agosto, no Hotel Plaza São Rafael. O evento é uma dos mais importantes do segmento na América Latina e contará com a participação de especialistas internacionais e do Brasil para discutir os recentes avanços e técnicas da Psicologia Cognitivo-Comportamental. O destaque será a Terapia do Esquema e as Terapias de Terceira Geração. Organizado pela Wainer Psicologia Cognitiva, a programação será voltada para profissionais e acadêmicos da área de Saúde Mental. São esperados para os três dias do Congresso cerca de mil participantes. As inscrições já estarão abertas a partir de 16 de novembro pelo site www.congressowainer.com.br. Interessados podem obter mais informações no próprio portal do evento ou ainda pelo telefone 51 3332.3249.

