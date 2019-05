Porto Alegre será a Capital mundial da dança

Os grandes representantes da dança mundial estarão em Porto Alegre no mês de junho. Eles vêm para participar da segunda edição do FIDPOA (Festival Internacional de Dança de Porto Alegre). Nomes como Cynthia Harvey, a célebre partner de Barishnikov, do American Ballet Theatre, de Nova York, estarão no evento para selecionar e premiar os melhores dançarinos do País e da América Latina. O festival será realizado de 7 a 15 de junho no Theatro São Pedro.

Ao todo, 1.500 bailarinos do Brasil e do exterior se inscreveram para participar do festival que abrange ballet clássico, dança contemporânea e jazz e contempla as modalidades Mostra Competitiva e Experiência FIDPOA, para bailarinos de 10 a 25 anos, e FIDKIDS, para crianças com idades entre 7 a 9 anos. Eles serão avaliados por jurados de países como Estados Unidos, Alemanha, França, China e Uruguai, além de representantes das melhores instituições nacionais de dança.

Realizado pelo Ballet Vera Bublitz, o festival inverte a lógica de busca de oportunidades no exterior. “Não é preciso investir em uma viagem para outro país, a vitrine está aqui. Com o evento, os grandes nomes da dança mundial, de países como Estados Unidos, França, Itália, China e Uruguai, estarão em Porto Alegre para descobrir os talentos presentes no festival”, destacou Carlla Bublitz, coordenadora-geral do FIDPOA. Alguns desses convidados também ministrarão masterclasses, proporcionando uma experiência única para os participantes do festival, que se inscreverem nas atividades. “Além disso, este ano, pretendemos aumentar as oportunidades oferecidas. No ano passado, foram concedidos 87 prêmios e bolsas para escolas e grupos de dança do nacionais e internacionais”, revelou.

Gala

A abertura do FIDPOA será um espetáculo de luxo, com duas sessões, nos dias 7 e 8 de junho, às 21h. A apresentação reúne três grandes escolas com tradição na arte da dança, Ballet Vera Bublitiz, realizadora do festival, a Companhia Jovem Balletarrj, do Rio de Janeiro e o Ballet do Teatro-Escola Basileu França, de Goiânia. Com trabalhos que transitam do repertório clássico ao ballet moderno e contemporâneo, os corpos de baile das três escolas trazem ao palco um espetáculo que une tradição e excelência da dança em suas diferentes linguagens.

Inclusão

O FIDPOA também vai promover a acessibilidade e a democratização do acesso à dança. Na abertura, no dia 7 de junho, haverá tradução para Libras (Língua Brasileira de Sinais), e durante todo o festival, até o dia 15 de junho, serão distribuídos convites para escolas da rede pública e instituições sociais que quiserem conferir as apresentações. Vagas limitadas. Informações pelo e-mail: daniela@fidpoa.com.

No dia 14 de junho, às 14h, a abertura da Mostra Competitiva contará com a participação especial do Grupo Andança, de Porto Alegre, que pesquisa e trabalha com dança inclusiva. A coreografia Mova Se, de Andrea Braga Beal, reúne dez bailarinos, sendo cinco cadeirantes. O grupo já participou de diversos eventos e festivais, inclusive do FIDPOA, em 2018. Distribuição de ingressos gratuitos para escolas e instituições sociais, mediante disponibilidade. Ingressos limitados.

