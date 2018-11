Porto Alegre será afetada com a saída dos cubanos do programa Mais Médicos. A Secretaria de Saúde da Capital lançou nota. “Informamos que contamos hoje com 117 profissionais ligados ao Programa Mais Médicos, 14 deles cubanos. (…) Algumas Unidades Básicas de Saúde ficarão com menor número de médicos até que a Prefeitura consiga repor as vacâncias.”

