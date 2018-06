O Consulado Honorário do Reino da Bélgica foi inaugurado em Porto Alegre nesta semana. Localizada na Avenida Bastian, 396, no bairro Menino Deus, a unidade tem por objetivo qualificar e ampliar as relações entre o Rio Grande do Sul e o país europeu. Participaram da solenidade representantes da diplomacia belga no País.

