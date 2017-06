Porto Alegre terá mais um dia de tempo firme com sol e nuvens, nesta sexta-feira (16), mas persiste a chance de nevoeiro ou nuvens baixas na primeira metade do dia devido à inversão térmica. O amanhecer será menos frio com 13ºC e a tarde, muito agradável com temperaturas de 24ºC a 26ºC.

