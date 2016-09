Porto Alegre tem nova manifestação contra Michel Temer

Manifestantes contrários ao governo de Michel Temer saíram às ruas de Porto Alegre nesta terça-feira à noite. Depois de se concentrarem na Esquina Democrática, no Centro da capital gaúcha, o grupo partiu em caminhada, interrompendo o trânsito.

De acordo com a EPTC, neste momento, o grupo bloqueia o trânsito na avenida Loureiro da Silva com a rua José do Patrocínio.

O protesto provoca atrasos nas tabelas horárias de ônibus do eixo Salgado Filho, com dezenas de linhas afetadas. Coletivos que vão ao Centro foram desviados a partir da avenida Praia de Belas, do Colégio Julinho, na avenida João Pessoa, e na avenida Ipiranga com Erico Verissimo.

