Nesta quinta-feira (22), a advogada Eunice Nequete assumiu o cargo de procuradora-geral do Município de Porto Alegre. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial. Procuradora de carreira do Estado do Rio Grande do Sul, ela foi a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral do Estado. Eunice substitui Bruno Miragem, que deixa o cargo por motivos pessoais.

