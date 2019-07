Porto Alegre tem o maior número de fumantes e consumidores de refrigerante do país

Porto Alegre é a capital do Brasil com maior quantidade de fumantes e consumidores de refrigerantes. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25), pelo Ministério da Saúde, na pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2018.

De acordo com o levantamento, o percentual de entrevistados fumantes chega a 14,4% em Porto Alegre, em contraponto aos 4,8% em Salvador e São Luís, ambas com menos índice de fumantes do país.

Ainda na capital gaúcha, 23% dos indivíduos afirmaram tomar refrigerantes cinco ou mais dias da semana. Tanto homens (29%) quanto mulheres (18,1%) de Porto Alegre são os que mais consomem o produto na comparação com outros municípios brasileiros.

