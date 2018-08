A Prefeitura de Porto Alegre colocou no ar, em caráter inédito no Brasil, a plataforma digital do Orçamento Participativo, incluindo o site do OP Digital, como uma nova ferramenta de participação social, na noite de segunda-feira, 6, durante a realização da última plenária do OP de 2018, na Região Eixo-Baltazar.

