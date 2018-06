Porto Alegre terá encontro entre agências e clientes do Live Marketing no dia 5

O mercado do Live Marketing em Porto Alegre estará movimentado no próximo dia 5. A capital recebe o Dia AMPRO, um encontro entre profissionais do setor, clientes (anunciantes) e empresas fornecedoras organizado pela Associação de Marketing Promocional. A proposta é fomentar os negócios locais com a apresentação dos princípios para a relação entre agências e clientes, além de conteúdo estratégico e capacitação. O evento será no Novotel Porto Alegre Três Figueiras, a partir das 8h30. As inscrições são gratuitas.

Na programação, um Workshop de Valor vai ensinar a aplicação prática dos Princípios de Valor da Agência e do Cliente e as Técnicas de Análise de Viabilidade Econômica em concorrências e projetos. Na sequência, o especialista Dr. Leandro Bissoli, sócio do Patricia Peck Pinheiro Advogados, falará sobre Direito Digital. Depois, o fundador da AG2 Publicis, Cesar Paz, fala sobre A experiência de empreender em Porto Alegre. Os participantes terão, ainda, momento específico para networking.

“O Dia Ampro é muito importante para o mercado de Live Marketing no Rio Grande do Sul. Será um dia de adquirir conhecimento e compartilhar ideias. Uma oportunidade para aprender e fomentar soluções para o mercado local com o apoio da AMPRO”, afirma o diretor adjunto Regional Sul – RS da AMPRO, Pedro Fossati.

As inscrições devem ser antecipadas e são feitas por meio do site http://ampro.eventbrite.com. O patrocínio é da SulAmérica Capitalização, com o apoio do Patrícia Peck Pinheiro Advogados e, em Porto Alegre, parceria do Novotel

Três Figueiras e do Porto Alegre Inquieta.

O Dia AMPRO é uma série de encontros entre agências e clientes que colabora com a apropriação e a disseminação dos Princípios de Valor – orientações que contribuem para uma relação sustentável entre agências, clientes e fornecedores -, do GRV – Guia Referencial de Valores – recomendados pela AMPRO para a precificação de projetos relacionados ao Live Marketing – e de iniciativas que contribuem com o desenvolvimento do Live Marketing. No decorrer de 2018, serão 10 eventos ao todo em diversas capitais brasileiras.

A Associação de Marketing Promocional é a única que desenvolve nacionalmente a teoria e a prática do setor de Live Marketing de forma ampla. Com sede em São Paulo, completa 25 anos em 2018 e possui cerca de 300 empresas associadas, com representação em várias regiões (sul, sudeste, centro-oeste e norte/nordeste). www.ampro.com.br

