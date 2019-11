Porto Alegre terá formação superior gratuita para professores

O prefeito Nelson Marchezan Júnior assinou, nesta quarta-feira (13), o projeto de lei que autoriza a implantação de polos da UAB (Universidade Aberta do Brasil) em Porto Alegre para formação gratuita de nível superior de pelo menos 2,5 mil professores nos próximos cinco anos.

A inciativa é uma parceria com a Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) do Ministério da Educação. Após a assinatura, no Paço Municipal, o projeto foi protocolado na Câmara Municipal.

Marchezan destaca que trazer a Universidade Aberta para o município é um compromisso com as crianças porto-alegrenses. “Estou feliz por ter sido em nossa gestão. Teremos todas as pessoas que trabalham com as nossas crianças formadas como professores”, comemorou.

O prefeito disse que não se pode pensar em avançar sem fazer transformações. “Mudanças geram desconforto e inseguranças em algumas pessoas, ainda mais em uma cidade como Porto Alegre, onde assuntos como educação e saúde originam muita polêmica. Infelizmente, muitos debates desnecessários representam décadas perdidas para aqueles que mais precisam”, reforçou.

O secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, lembrou que foram feitas mudanças desde o início da gestão e que os frutos estão começando a ser colhidos. “Este é um projeto para a cidade, por isso é importante que a Câmara de Vereadores se envolva. Vamos fortalecer a educação infantil, facilitar a alfabetização no 1º ano, o que se reflete ao longo na vida estudantil de nossos alunos, diminuindo a infrequência e a reprovação”, afirmou.

O diretor de Educação à Distância da Capes, Carlos Lenuzza, acompanhou a assinatura e a entrega do projeto de lei à Câmara Municipal. Ressaltou a iniciativa do prefeito de se aproximar do Ministério da Educação e trazer a UAB para a cidade. “Hoje, temos 771 polos no Brasil, e agora serão 773, com esses dois de Porto Alegre”, disse. Lenuzza destaca também a importância da aprovação da lei municipal para a continuidade e o futuro do projeto.

“Registramos muitos abandonos de polos por não existir uma política de estado para a educação”, observou. Também presente no evento, o vereador Moisés Barboza ressaltou a visão do governo Marchezan para a educação. “É muito importante a qualificação desses profissionais”, completou.

Estrutura

Os dois polos serão instalados nas escolas municipais Emilio Meyer, no bairro Medianeira, e Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Sarandi – instituições que atualmente oferecem Ensino Médio orientado ao magistério.

Os polos são estruturas acadêmicas de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo para cursos e programas de educação à distância. A Secretaria Municipal de Educação irá disponibilizar espaço, logística, recursos financeiros e humanos.

Serão oferecidos prioritariamente cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada para professores de Educação Básica, com foco na rede comunitária de Educação Infantil, e para dirigentes e gestores. Hoje, a rede comunitária de Educação Infantil tem cerca de 20% dos professores com formação de nível médio. A Capes já realizou visita técnica para avaliação da infraestrutura das escolas indicadas para receber os polos de apoio.

Rede comunitária

Com o aumento de mais 15% nos repasses de recursos às escolas comunitárias, anunciado em outubro, a prefeitura passará a exigir da rede desses estabelecimentos a contratação de professores com formação superior para Educação Infantil em todas as salas de aula, do berçário ao Jardim B.

Em 2023, será necessária a graduação para 50% dos professores – com atuação de pelo menos quatro horas diárias – e para os diretores. A partir de 2024, todas as salas de aula deverão ter professores com curso superior e pelo menos oito horas diárias de atuação. Atualmente, a rede comunitária é composta por 216 escolas de Educação Infantil, que atendem diariamente cerca de 22 mil crianças, além de três escolas de Educação Básica.