Porto Alegre terá no dia 19 mais uma edição do Seminário Nacional de Trânsito

Já estão abertas as inscrições, na internet, para a segunda edição em Porto Alegre do Seminário Nacional de Trânsito. O evento será realizado na manhã do dia 19 de setembro (quinta-feira), das 8h30min ao meio-dia, com participação gratuita e fornecimento de certificado aos participantes. O link está disponível no site oficial www.rs.gov.br.

Inserido na programação da Semana Nacional do Trânsito (18 a 25 de setembro), o evento é fruto de uma iniciativa do Núcleo Interdisciplinar de Trânsito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), em parceria com a prefeitura da capital gaúcha, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Secretaria Municipal de Saúde.

A atividade conta, ainda, com a colaboração do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Daer (Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem), Comando Rodoviário da BM (Brigada Militar) e programa “Vida no Trânsito”.

O seminário terá como local o Salão de Atos 2 do campus central da UFRGS – avenida Paulo Gama nº 110, no bairro Bom Fim. Confira, a seguir, os detalhes da programação.

– 9h: Abertura;

– 9h20min: Palestra do professor Joaquim Luís Medeiros Alcoforado, da Universidade de Coimbra (Portugal), sobre a educação ao longo da vida e suas com o trânsito;

– 10h: Palestra do professor Júlio Celso Vargas, da UFRGS, sobre o tema “Mobilidade Urbana Saudável”;

– 10h40min: Debates;

– Meio-dia: Encerramento.

Instrutores de direção

Para sensibilizar instrutores de trânsito sobre o potencial de mudança comportamental presente no processo de formação de condutores, o Detran-RS oferece cursos gratuitos voltados à educação para o trânsito nos CFCs (Centros de Formação de Condutores), as populares “autoescolas”.

A próxima edição acontece no dia 17 de setembro, na sala de aula do Departamento (rua Voluntários da Pátria nº 1358, sétimo andar, bairro Floresta). As vagas são limitadas e os instrutores interessados precisam se inscrever no Portal da Educação, acessado por meio do site www.detran.rs.gov.br.

Na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada), a atividade mantém a troca de informações entre os participantes mesmo após seu término, e fornece instrumentos para a aplicação da educação para o trânsito no processo de formação, reforçando assim o conteúdo ministrado nas aulas.

Dentre os tópicos a serem abordados estão a importância e o papel educador do instrutor de trânsito, desafios da atuação dos profissionais do segmento e princípios pedagógicos. O curso abrange, ainda, conceitos de educação para o trânsito na formação dos condutores.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: