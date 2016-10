Porto Alegre terá passe livre nos ônibus e reforço no transporte coletivo neste domingo de eleições

Hoje, quando ocorre o primeiro primeiro turno das eleições municipais, será dia de passe livre no transporte coletivo de Porto Alegre. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação, haverá reforço no atendimento. Ao todo serão 1.100 coletivos com 5.154 viagens a mais do que em um domingo normal. O telefone 156 (118) funciona 24 horas para informações, ou reclamações, sobre transporte coletivo e mobilidade.

Além do aumento da oferta nas linhas que já operam aos domingos, algumas delas serão ativadas para um melhor atendimento, reforçando o serviço existente, principalmente nos eixos de maior demanda.

