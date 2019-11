Porto Alegre terá uma programação especial de Natal com mais de 70 atividades gratuitas em diversas regiões da cidade

Lançado oficialmente nesta semana pela prefeitura de Porto Alegre, o “Natal Alegre 2019”, prevê mais de 70 atividades durante o mês de dezembro em diversos pontos da capital gaúcha. A programação resulta de uma parceria com entidades empresariais e terá o seu ponto de partida na noite de 29 de novembro (sexta-feira), com a “Chegada do Papai Noel” no Shopping Total.

Conforme o prefeito Nelson Marchezan Júnior, o evento será realizado com recursos privados e viabilizará a retomada da autoestima da população: “Teremos uma cidade embelezada, que vai servir de estímulo, assim como tivemos réveillon, Baile da Cidade e o Festival de Música. Este Natal será melhor que o último, e os próximos serão ainda melhores”.

Por sua vez, o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, ressalta a união para uma festa que é de todos: “Preparamos uma programação que vai espalhar o espírito natalino pela cidade. Queremos emocionar, resgatando os símbolos e os significados dessa época tão especial”.

Na mesma linha, o presidente do Sindilojas de Porto Alegre, Paulo Kruse, avalia que o “Natal Alegre” concretiza a ideia de proporcionar aos porto-alegrenses e turistas o encanto, as luzes e a magia do Natal: “São ações que farão brilhar os olhos de crianças e adultos, destacando as belezas que a nossa cidade já possui, como a Orla do Guaíba, o Centro Histórico, os centros comerciais e os parques.

Estrutura

Entre os destaques da programação, estão oito árvores de Natal com quatro metros de altura, que serão montadas em diversos pontos da cidade. O Largo dos Açorianos, recém-entregue à população totalmente revitalizado, receberá o Caminhos das Estrelas, que irá enfeitar a Ponte dos Açorianos. O projeto é patrocinado pela seccional gaúcha da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Reforçando o espírito de união, dez artistas plásticos vão integrar a Noel Parade, com dez Papais Noéis, de 2,4 metros de altura cada um, devidamente customizados. Também serão realizados quatro Cortejos Natalinos, com 15 Papais Noéis e 15 Mamães Noéis, que passarão pelo Mercado Público, rua Padre Chagas, Praça México, no Bairro Ruben Berta, e Centro/Esquina Democrática.

Outros espaços emblemáticos da Capital estão incluídos na festa. Para 10 a 29 de dezembro, está programado o Natal na Redenção, com espaços totalmente repaginados para receber todos aqueles que quiserem confraternizar. Dentre as atrações, estarão o chafariz de águas dançantes, a árvore de Natal Gigante com 20 metros, a casa do Papai Noel, playgrounds e decoração natalina nos principais pontos do local.

Música

Diversos shows estão programados para as salas do Centro Municipal de Cultura, como “Magia Inclusiva do Natal”. A programação musical incluirá um show gratuito do cantor Michel Teló na Redenção, dia 15 de dezembro, às 18h.

Das janelas de dois casarões do século 19, a Pinacoteca Ruben Berta e o Solar dos Câmara, situados frente a um dos logradouros mais antigos de Porto Alegre, a rua Duque de Caxias, sairão as vozes afinadas do Coral Viva La Vida. O recital natalino para ser apreciado ao ar livre pela população ocorrerá no dia 16 de dezembro.

Morro da Cruz

No Morro da Cruz, por iniciativa de empresários da região, será promovida de 14 a 29 de dezembro uma experiência inédita aos moradores da área, na Zona Leste de Porto Alegre: o “Natal Morro da Luz”. Ao todo, quatro quadras de uma das principais ruas do bairro receberão iluminação e decoração especiais, alusivas à festividade.

Os próprios integrantes da comunidade estão produzindo os adereços. Para marcar a atividade, um palco especialmente montado receberá um dia inteiro de celebração natalina em 14 de dezembro, com apresentações dos grupos artísticos locais.

O “Natal Alegre 2019” tem realização do Sindilojas POA, Secretaria Municipal da Cultura, Guarda Municipal, CDL POA, Sistema Fecomércio RS/Sesc, Shopping Total, Sindha e ACPA. Conta com apoio de Acomac, Sindicov, Fenabrave, Abrasel, Convention Bureau, Sescon-RS, Sincopeças-RS, Fetransul, Sulpetro, Aehn, Lide, Adce, Setcergs, Agas, Seprogrs e Sinepe.

(Marcello Campos)