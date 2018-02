Porto Alegre terá “Wine Day” nesta quinta

Em pleno Verão, com temperaturas altas em todo o País, não é só a cervejinha que abrilhanta os jantares, almoços e encontros especiais. Que tal saborear um ótimo vinho? Pensando nisso, a Garage Vinhos, loja conceito da importadora e distribuidora Bodegas – Selecionadores de Vinhos, que atua há mais de 13 anos no País, vai promover nesta quinta-feira (22) em suas lojas na cidade de Porto Alegre (RS), a segunda edição do Wine Day, com descontos de no mínimo 10% em vinhos brancos, roses e espumantes.

A Garage Vinhos se destaca no mercado por oferecer vinhos gastronômicos no Brasil, selecionados diretamente em 16 vinícolas familiares da Argentina, Chile, Portugal, Espanha e Itália, que se destacam pela personalidade marcante e pela excelente relação qualidade-preço. Os vinhos disponíveis nas lojas fazem parte de um portfólio exclusivo da Bodegas, que leva em consideração identidade, história e, principalmente, qualidade dos rótulos.

Na Garage, o público tem a oportunidade de encontrar rótulos de vinícolas como Bodegas D. Mateos (Espanha), Convento Oreja (Espanha), Quintas de Tourais (Portugal), Encostas de Estremoz (Portugal), Fattoria Castelvecchio (Itália), Casas del Toqui (Chile), Viñedos Villaseñor (Chile), Bodega Barberis (Argentina), Las Perdices (Argentina) e Finca La Anita (Argentina).

Os preços dos vinhos, disponíveis em garrafas de 375ml, 750ml e 1,5l, variam entre R$ 26,95 e R$ 450,00. Pensando na democratização do vinho, além de trabalhar com descontos de no mínimo 10% em todos os rótulos, o Wine Day trará ainda descontos progressivos para compra de mais de uma garrafa.

O Wine Day da Garage Vinhos será realizado nesta quinta-feira nas duas lojas na cidade de Porto Alegre (Avenida Ceará, 1171 – São João e Avenida Azenha, 1711 – Azenha), das 9h30min às 19h30min. Mais informações no site www.garagevinhos.com.br ou pelos telefones (51) 3312-1001 e (51) 3219-1552.

