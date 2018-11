Porto Alegre vai sediar o primeiro congresso de confeitaria e empreendedorismo nos dias 18 e 19 de novembro

Bolos e doces sofisticados sendo feitos ao vivo em cima de uma palco. Esse será o formato de apresentação do primeiro congresso de Confeitaria e Empreendedorismo do Rio Grande do Sul, que chega a Porto Alegre nos dias 18 e 19 de novembro. O Sugarcake Show é um evento destinado a qualquer pessoas com interesse no setor confeiteiro, que atinge públicos interessados em aprender para satisfação pessoal e aqueles que querem fazer dinheiro.

De acordo com a coordenadora do evento, Adriana Kauer, a ideia de trazer o Sugarcake Show para o Estado veio da necessidade dos confeiteiros locais de aprenderem técnicas inspiradas na confeitaria nacional e internacional. “Precisávamos unir os grandes nomes da confeitaria para demonstrar as diversas maneiras de criar produtos sofisticados e diferentes”, acrescenta Adriana.

O encontro acontecerá no Teatro do Sesc (Avenida Alberto Bins, 665, Centro). No domingo, a abertura acontecerá às 13h e se encerra 20h30min. Já na segunda, o evento começa às 09h30min e também termina às 20h30min. Participarão nomes como Amélia Lino, especialista em Flower Cakes, Lucas Piubelli, Lucas Corazza, Janaina Suconic e Cassio Cevallos, entre outros.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site www.sugarcakeshow.com.br pelo valor de R$ 290. Alunos universitários terão descontos no ingresso. Adriana destaca esse incentivo aos jovens: “Muitos alunos de universidade pagam as mensalidades através da venda de doces e isso significa muito para o nosso trabalho”.

O grande diferencial do Sugarcake Show será o formato de apresentação. “Não se trata de uma feira, com estandes estáticos e sem interatividade. Vão acontecer aulas show, todas ministradas no palco do teatro, com som e imagens”, explica a coordenadora do evento. Cada aula terá 50 minutos de duração. (Marysol Cooper/ O Sul)

