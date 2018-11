Porto Alegre vivencia neste sábado (10) um movimento inédito. É o ILOVEPOA, que promete estimular na comunidade o amor pela capital dos gaúchos

ILOVEPOA. O movimento chega para estimular os porto-alegrenses a declarar amor pela cidade, começando por seus atrativos naturais que pontuam pontos estratégicos do cenário local, como a orla do Guaíba, por exemplo. Com este mote, ganham palco neste sábado (10), iniciando às 10h e se estendendo até o final da tarde, uma série de ações, tuteladas por uma das mais reconhecidas empresas do setor imobiliário, a Melnick Even, que estará lançando oficialmente no Parque Pontal, o movimento que é inédito no Rio Grande do Sul, apoiado em amor, orgulho e solidariedade pela capital dos gaúchos.

Nove artistas estarão customizando letreiros ILOVEPOA que posteriormente serão distribuídos por Porto Alegre.O evento já tem mais de 5mil pessoas que confirmaram presença ou demonstraram interesse pelas redes sociais.

Integram a programação, entre outras opções:

::FoodTrucks

:: Oficina de chimarrão da Ximango – 10 às 19h

:: Aula de pilates com professores da Cia Atlética – 10h às 11h

:: Exposição da Artista Plástica CylleneDellagrave

:: Empréstimo de materiais esportivos e cadeiras – das 10 às 19h

:: Muita música com lançamento da playlist assinada pela Rádio Unisinos FM

:: Parceria com 99 taxis – utilizando o código #recalcula – 30% desconto para viagens com partida ou chegada no Parque Pontal durante o final de semana.

