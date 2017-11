Porto de Las Palmas enxerga oportunidade de investimento no setor produtivo do RS

O Rio Grande do Sul, que possui o setor produtivo do campo em constante crescimento, está buscando cada vez mais a valorização de seus produtos a partir da exportação. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, depois de uma recente viagem a Madrid, na Espanha, enxergou no mercado espanhol uma oportunidade de ampliar os debates sobre o tema. Nesta terça-feira (28) concretizou, na Fiergs, em Porto Alegre, seminário-reunião com a delegação espanhola com o apoio da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

De olho na qualidade da logística proposta pelo Porto de Las Palmas, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação pretende fechar um acordo para exportar produtos brasileiros como frutas, grãos, carnes, máquinas e implementos, principalmente para atender a África e o sul da Europa. A Fundação do Porto das Ilhas Canárias também enxerga no Brasil oportunidades de investimento, conforme o seu gerente Sergio Galvan.

Galvan apresentou durante o seminário toda a infraestrutura do porto para representantes do setor primário do RS e empresários e destacou o potencial do porto, que tem fluxo de aproximadamente 1 milhão e 200 mil contêineres anualmente. “Trâmites simplificados, flexibilidade de armazenamento de mercadorias e menor custo de transporte”, cita as vantagens. Além disso, ele informa que estão sendo feitos reparos de navios e abastecimento e também a construção de um centro logístico de grande porte para ampliar suas possibilidades.

“O Brasil tem muito a exportar para a África, pois a demanda em relação a grãos é muito pequena. Buscamos parcerias com produtores com capacidade exportadora e que estejam prospectando novos mercados”, afirma Galvan. A comitiva espanhola no evento foi composta, além do gerente da Fundação do Porto das Ilhas Canárias, Sergio Galvan, pelo presidente dos estivadores Canários, Miguel Rodriguez, por Bernardino Rivero, conselheiro do Grupo Logístico La Luz Market, Alexandre Bolson, assessor para assuntos com o Mercado Brasileiro e Inigo Balerdi, encarregado de desenvolvimento de negócios com o Brasil.

Para Ernani Polo a reunião é mais um dos resultados da missão realizada em Madrid com o ministro adjunto da agricultura, Eumar Novacki, quando foi agendado o encontro desta terça-feira. “Este porto tem uma posição estratégica, muito próxima ao continente africano, o que facilitaria a exportação de nossos produtos. Espero que possamos avançar nas negociações, pois há muita demanda de alimentos e podemos, pela qualidade de nossa produção, abrir novos mercados”, completa.

Ainda no final da tarde a comitiva de Las Palmas apresentou a infraestrutura e as possibilidades do Porto de Las Palmas também ao governador do Estado, José Ivo Sartori. (Marysol Cooper/ O Sul)

