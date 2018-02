O setor de estatística da Superintendência do Porto de Rio Grande concluiu a análise de dados referentes às operações portuárias no local em janeiro. Durante o primeiro mês do ano, a movimentação foi superior a 2,4 milhões de toneladas, com destaque para soja, contêineres e veículos. Foram 245 viagens de embarcações no complexo portuário nos movimentos de cabotagem, longo curso e navegação interior.

