Porto do Rio Grande comemora aniversário com crescimento de movimentação

Nesta quinta-feira (15), o Porto Novo, cais público do Porto do Rio Grande comemora 103 anos de atividade. O cais comercial é que institui a organização portuária em Rio Grande e por isso a data é lembrada como o marco inicial da instituição. Neste ano, a comemoração é dupla, além de festejar a data também comemora o crescimento de mais de 4% na movimentação. Até outubro, o porto ultrapassou 35,9 milhões de toneladas.

A carga geral está com 11,1% de aumento

Entre os segmentos operacionais, entre janeiro e outubro de 2018, a carga geral está com 11,1% de aumento quando comparado ao mesmo período do ano anterior. São mais de 10 milhões de toneladas sendo que um dos principais produtos é celulose. O produto sozinho já movimentou mais de 1,3 milhões em 2018, um aumento de 26,9% quando comparado ao ano anterior.

Grão de soja movimentou 11,8 milhões de toneladas

No complexo soja (óleo, farelo e grão), o crescimento é de 2,6% no período analisado. Até outubro, já foram mais de 14,1 milhões de toneladas. Somente o grão de soja movimentou 11,8 milhões de toneladas, aumento de 6,7% ante 2017. “Estamos vendo o reflexo de muito trabalho do setor produtivo gaúcho e do porto que está mostrando que tem capacidade técnica para escoar a produção com agilidade e bom desempenho”, afirma o diretor superintendente do Porto do Rio Grande, Janir Branco.

Momento ímpar

Sobre o aniversário, Branco é enfático: “Estamos em um momento ímpar do Porto do Rio Grande e obtendo em 2018 os melhores índices em 103 anos de história. Isso não somente fica resumido a números, falamos em requisição de trabalhadores portuários, geração de receitas, empregos nos terminais privados. Toda uma cadeia de desenvolvimento é gerada a partir do Porto”, afirma Branco.

Navegação interior teve crescimento de 17%

Quanto a movimentação portuária, a navegação interior teve crescimento de 17% no número de viagens de embarcações. “Principalmente em função da celulose estamos vendo a hidrovia crescer. Um grande esforço realizado pelo, à época, secretário de Desenvolvimento Fábio Branco, pela Secretaria dos Transportes através do Pedro Westphalen e do secretário Humberto Canuso e também da determinação e do olhar atento do governador José Ivo Sartori que sempre olhou e atuou para o fortalecimento da hidrovia gaúcha”, conclui Branco.

Países

Movimentando com mais de 90 países do mundo, o Porto do Rio Grande tem como principais destinos a China, Coreia do Sul, Marrocos, Espanha e Estados Unidos. Como principais origens das importações estão Arábia Saudita, Canadá, Rússia, Marrocos e Israel.

