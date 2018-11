Porto do Rio Grande comemora aniversário

O Porto Novo, cais público do Porto do Rio Grande, comemora 103 anos de atividades nesta quinta-feira (15). Além de celebrar a data, a instituição também celebra o crescimento de mais de 4% na movimentação, ultrapassando 35,9 milhões de toneladas entre janeiro e outubro. Entre os segmentos operacionais, a carga geral está com 11,1% de aumento quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

