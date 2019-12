Porto Alegre Porto Orla Acessível segue até sábado na Capital

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Evento começou terça-feira, com as presenças do prefeito e da primeira-dama. Foto: Cesar Lopes/PMPA Evento começou terça-feira, com as presenças do prefeito e da primeira-dama. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A segunda edição do Porto Orla Acessível será realizada até sábado (7), na Orla Moacyr Scliar. O evento teve início na terça-feira (3), com atividades culturais, artísticas, esportivas e informativas tem o objetivo de sensibilizar a população sobre o respeito aos direitos das pessoas com deficiência.

O secretário interino de Desenvolvimento Social e Esporte, Moisés Fraga, destaca a necessidade de sempre se prestar a atenção na inclusão. “O Porto Orla Acessível começou no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Esse é um momento para refletirmos sobre a importância da inclusão, de forma igualitária, no nosso dia a dia, principalmente das pessoas em situação de vulnerabilidade, sem precisarmos que alguém chame a atenção para isso”, alerta.

O diretor de Acessibilidade e Inclusão Social da SMDSE, Jorge Brasil, ressalta que a intenção do Porto Orla Acessível é debater o tema da acessibilidade para além das questões arquitetônicas da cidade. “Acessibilidade não é somente acesso, mas atitude. É uma questão universal que nos leva a prestar atenção também nos nossos atendimentos a qualquer tipo de pessoa.”

Durante os cinco dias do evento será possível fazer doação de brinquedos para campanha de Natal. Os materiais recolhidos serão entregues a crianças atendidas pela rede de acolhimento do governo municipal.

Acessibilidade

Com o tema voltado às Paralimpíadas de Tóquio em 2020, serão realizados no Espaço Arena aulões com mestres e atletas paraolímpicos do Estado nas modalidades de judô, esgrima, bocha, xadrez e skate, além do 2º Campeonato de Slalom em cadeira de rodas.

Nos dias de evento, a população poderá participar de uma vivência/circuito no papel de pessoa com deficiência chamada Espaço Sensorial, onde irá percorrer um trajeto construído e delimitado com os olhos vendados e em cadeira de rodas. Haverá ainda um concurso de desenho e o vencedor receberá uma viagem a Tóquio (local dos Jogos Paralímpicos 2020) com acompanhante. As pessoas que realizarem o circuito sensorial, com ou sem deficiência, serão convidadas a participar do concurso. A banca será composta por pessoas com deficiência e o vencedor divulgado no dia 7, às 12h.

A iniciativa é da Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) em parceria com o Ministério Público do Trabalho e apoio da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e SMRI/POA Solidária (Secretaria Municipal de Relações Institucionais).

São apoiadores da 2ª edição do Porto Orla acessível: AB Consultoria, Acergs (Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul), Instituto Acessibilizar, Agadim (Associação Gaúcha de Distrofia Muscular), Caminhadores RS, Claus e Vanessa, Comdepa (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), Complex Skate Park, Fierro Acessibilidade, Grêmio Náutico União, Karine Rodrigues e Alexandre Ibarra, Markulino’s Especial Kids, Tonho Crocco por Ultramen, Tri Legal, Ucergs (União de Cegos do Rio Grande do Sul), Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Ajurgs (Associação Judoística do Rio Grande do Sul), Asasepode (Associação de Servidores da Área de Segurança, Portadores de Deficiência do Rio Grande do Sul), Bloco do Bronx, Sandrinho Gessé, Puro Asthral, Bruno Schafer, Banda Delorean, Edu Garcya, EPTC, Esporte +, Studio Dez, Instituto Superação, Tchê Barbaridade, Uni Saúde, Consórcio Viva Sul, SMC e Smed (Secretaria Municipal de Educação).

Programação

Dia 4, quarta-feira

Espaço Sensorial

16h – Parquinho acessível

16h – Arena Judô e Xadrez (Ajurgs/Acergs)

18h – Edu Garcya

19h – Marcos Davi e Banda Muitos Outros

Lounge Informativo: distribuição de materiais do evento, informativos, informações personalizadas, HQ’s do MPT e da Turma da Mônica com personagens com deficiência, cartilhas de saúde, balões

Dia 5, quinta-feira

14h – Espaço Sensorial

16h – Parquinho acessível

16h – Arena Esgrima/Paranatação (GNU/Esporte+)

16h – Banda Maluco Beleza (EMEEF Prof Elyseu Paglioli)

17h – Bloco do Bronx

18h – Karine Rodrigues e Alexandre Ibarra

19h – Puro Astrhral

Lounge Informativo: distribuição de materiais do evento, informativos, informações personalizadas, HQ’s do MPT e da Turma da Mônica com personagens com deficiência, cartilhas de saúde, balões

Dia 6, sexta-feira

14h – Espaço Sensorial

16h -Parquinho Acessível

16h – Arena Tênis de Mesa

16h – Capoeira (EMEEF Tristão Sucupira Vianna)

17h – Bruno Schafer

18h15 – Paulo Dionísio

19h – Sandrinho Gessé

Lounge Informativo: distribuição de materiais do evento, informativos, informações personalizadas, HQ’s do MPT e da Turma da Mônica com personagens com deficiência, cartilhas de saúde, balões

Dia 7, sábado

11h – Complex Skatepark na Orla

11h30 – Claus e Vanessa

12h – Encerramento – Sorteio de Viagem para Tóquio

12h30 – Banda Delorean

13h – Copa Slalom em Cadeira de Rodas

Lounge Informativo: distribuição de materiais do evento, informativos, informações personalizadas, HQ’s do MPT e da Turma da Mônica com personagens com deficiência, cartilhas de saúde, balões

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário