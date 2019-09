Porto Seguro Auto lança benefício de crédito para corridas em aplicativo de transporte aos segurados que passam por sinistro

Carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte? Essa é a pergunta que o Porto Seguro Auto traz em sua nova campanha ao apresentar um benefício inovador, que busca dar mais comodidade ao segurado: a opção de receber créditos para Vá de Táxi ou Uber em caso de sinistro.

Quando acontece um imprevisto com o carro, como colisão, roubo ou furto, o segurado tem a possibilidade de comunicar a ocorrência por meio dos diversos canais digitais da Porto Seguro: App Porto Seguro Auto, WhatsApp, Portal do Cliente, Chat Online, além do atendimento via central de atendimento. Nesse momento ele irá optar entre receber o desconto na franquia, retirar um carro reserva ou receber créditos nos aplicativos Vá de Táxi ou Uber.

Segundo Jaime Soares, diretor do Porto Seguro Auto, o benefício de créditos para viagens em aplicativos de transporte atende aos novos perfis de pessoas que preferem utilizar esse serviço. “Hoje, há uma necessidade tecnológica crescente que faz com que os consumidores, sempre conectados, busquem por opções de atendimentos. Nesta busca, os aplicativos de transporte se tornam cada vez mais populares no Brasil e, por isso, o Porto Seguro Auto, que acompanha esse ritmo, passa a oferecer opções para facilitar o deslocamento dos segurados que nos acionam devido algum sinistro”, completa.

A Vá de Táxi, que é uma alternativa à mobilidade urbana, acredita que a parceria incentiva os segurados a passarem pela experiência de utilizar o transporte por aplicativo, ainda que seja exclusivamente durante o sinistro. “A utilização do aplicativo de transporte tem o foco principal na comodidade por meio do uso da tecnologia. A opção permite a utilização do táxi de forma prática, rápida e segura, de acordo com a preferência do cliente, e uma experiência de alta qualidade em atendimento”, afirma Tatiana Vecchi, CEO da Vá de Táxi.

“O Porto Seguro Auto busca proporcionar a melhor experiência aos seus segurados, por isso vemos essa parceria como um reconhecimento ao Uber Vouchers, um sistema inovador que as empresas podem usar para oferecer viagens de Uber a seus clientes de maneira personalizada. Quem já é usuário do Uber, aplicativo com mais de 22 milhões de adeptos só no Brasil, ganha agilidade para se deslocar como já está acostumado. Quem não é, tem a oportunidade de conhecer o serviço de uma forma muito prática”, afirma Phil Chaves, diretor do Uber Para Empresas no Brasil.

Mais detalhes do funcionamento do benefício

1. Após acionar o Porto Seguro Auto – em caso de colisão, roubo ou furto indenizáveis – o segurado que escolhe a opção de créditos em apps de transporte poderá fazer uso ativo por até 30 dias ou até o término dos créditos. O que ocorrer primeiro.

2. Os créditos passam a estar disponíveis no aplicativo em que ele escolher (Vá de Táxi ou Uber) depois de 2 horas da escolha com o atendimento.

Deixe seu comentário: