Porto Seguro firma acordo com a Travelers Seguros e reforça sua atuação em seguros Patrimoniais e de Responsabilidade Civil

A Porto Seguro anuncia que fechou um acordo de cooperação com a Travelers Seguros para recontratação de seguros. A negociação engloba as apólices dos produtos: Empresarial, Riscos Diversos, Responsabilidade Civil Geral, Responsabilidade Civil Profissional e Gestão Protegida (D&O).

Para a Porto Seguro, a parceria tem valor estratégico, pois amplia a sua presença nos segmentos de seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil, considerados de grande potencial. “Nos últimos anos, a companhia tem investido na ampliação da sua presença no setor com o incremento do seu portfólio de seguros Patrimoniais e de Responsabilidade Civil. O acordo com a Travelers Seguros reforça o nosso comprometimento em atender este mercado”, comenta Marcelo Picanço, diretor-geral de Seguros e Investimentos da Porto Seguro.

Pelos termos do contrato firmado entre as empresas, os atuais segurados da Travelers permanecerão atendidos pela empresa até o vencimento das apólices. A partir daí, terão a opção de renovar com a Porto Seguro, após a análise de aceitação. Em 2018, a Travelers emitiu aproximadamente R$ 60 milhões em prêmios nos ramos que fazem parte deste acordo.

O acordo está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

