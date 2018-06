Porto Seguro inaugura Centro Automotivo em Santa Maria

Os Centros Automotivos Porto Seguro ampliam sua presença no Rio Grande do Sul com a inauguração de sua primeira unidade na região Central do Estado, na cidade de Santa Maria. No local, localizado na Rua Marechal Deodoro, 58, no bairro Itararé, tanto segurados quanto não segurados podem realizar serviços de qualidade de mecânica, elétrica e eletrônica com profissionais de confiança.

Este será o 13º Centro Automotivo Porto Seguro do Rio Grande do Sul. Em todo o país, já são mais de 300 unidades. Aos segurados, os locais oferecem gratuitamente reparo de furo do pneu, troca de lâmpadas externas, regulagem do foco dos faróis, cristalização do para-brisa e rodízio dos pneus. Para quem não é segurado, o espaço disponibiliza diversos serviços e peças com valores diferenciados, além de diagnósticos completos de injeção eletrônica, bateria e alternador, amortecedor e molas, suspensão e direção, sistema de arrefecimento e de freios, além de troca de óleo do motor e filtros.

Para o Gerente da Porto Seguro no Rio Grande do Sul, Edgar Anuseck, há tempos a companhia gostaria de oferecer esse serviço aos clientes da região. “É uma satisfação poder levar esse centro completo de serviços aos nossos clientes de Santa Maria. Eles passam a contar com esse serviço de excelência, que já é oferecido em outras regiões do Estado. Com isto, reafirmamos o compromisso da Porto Seguro com seus segurados de entregar a qualidade e atenção que diferenciam a nossa cobertura. Os não segurados também estão convidados a conhecer e aproveitar todos os serviços que prestamos por lá”, destaca Anuseck.

