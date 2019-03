Porto Seguro premia vencedores da Campanha Conquistadores 2018

A Porto Seguro premiou, na última terça-feira (26), os Corretores que mais se destacaram durante a Campanha Conquistadores 2018. Realizado no Teatro Porto Seguro, na capital paulista, o evento contou com a presença de 320 pessoas, entre Corretores de todos o país e executivos da Companhia. Foram premiados os profissionais com melhor desempenho em Vida e Previdência, além dos destaques nestas categorias.



Na ocasião, a diretora de Vida, Previdência e Investimentos da Porto Seguro, Fernanda Pasquarelli, reiterou a importância da iniciativa, que visa reconhecer os profissionais que mais se destacam nas carteiras de Vida e Previdência da Companhia.

“São 25 anos de Campanha Conquistadores. Seguimos reconhecendo, com orgulho, os profissionais que nos acompanham, e temos certeza que a ação ganhará cada vez mais força, isso porque ainda temos um espaço muito grande a ser preenchido nessas áreas”, afirmou a executiva.

Um painel montado na entrada do evento, com fotos, troféus e vídeos, homenageou os Corretores mais participativos em todas as edições da campanha. Ao final da premiação, os vencedores acompanharam um show com a banda cover do Queen.

Edição 2019

Já foi dada a largada para a Campanha Conquistadores de 2019, que este ano traz uma novidade: os Corretores participantes terão mais chances para alavancar sua pontuação. Para isso, basta acessar o Portal Interativo da Campanha e participar dos desafios online. Curtidas, comentários, participação em ações e treinamentos e frequência de acesso gerarão pontos extras. Quanto mais o profissional interagir, mais chances de aumentar seus pontos.

Podem participar da campanha Corretores ativos, cadastrados na Porto Seguro com registro na SUSEP – pessoa física ou jurídica. Contam pontos os novos negócios de Vida e Previdência fechados de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Os Corretores cadastrados na Campanha Conquistadores 2018 não precisam realizar um novo cadastro, apenas acessar o endereço www.campanhaconquistadores.com.br e dar aceite no regulamento.

