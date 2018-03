Porto Seguro “Vida Mais Mulher” oferece proteção financeira, assistência residencial e outros benefícios

Celebrado em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher proporciona reflexões sobre os desafios e conquistas das mulheres de todo o mundo. Dentro desse contexto, com o objetivo de proteger as mulheres que assumem diversos papéis na sociedade atual, a Porto Seguro criou o Vida Mais Mulher, um seguro de vida direcionado exclusivamente ao público feminino.

O produto tem coberturas básicas como morte, que garante 100% do capital segurado aos beneficiários, indenização por invalidez total ou parcial por acidente e também assistência funeral individual ou familiar. Este seguro inclui assistência residencial emergencial e descontos em uma ampla rede de parceiros como academias, spas, clínicas de estética, teatro, entre outros. A segurada também concorre a sorteios mensais no valor de R$ 12 mil pela Loteria Federal.

Além da tranquilidade de ter um seguro de vida completo, é possível contar com uma segunda opinião médica em casos de diagnóstico de câncer. “Outro diferencial é a indenização que, no caso de diagnóstico da doença (exceto o de pele), a segurada receberá o equivalente a 50% do valor da cobertura básica para ajudar no tratamento. Com esse dinheiro, ela pode pagar uma cuidadora, alimentação diferenciada, remédios ou fazer o que preferir”, explica Fernanda Pasquarelli, Diretora de Vida, Previdência e Investimentos da Porto Seguro. Fernanda destaca ainda o baixo valor do seguro. “As mulheres têm uma expectativa de vida maior que os homens, o que permite uma redução importante no custo do seguro”.

