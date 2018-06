Portobello Shop lança Officina Portobello com presença de Ruy Ohtake

Na quarta-feira, 13 de junho, a Portobello Shop lançou, em Porto Alegre, a Officina Portobello – que oferece soluções completas para a casa e transforma os porcelanatos planos em móveis e objetos, agregando volume.

O evento teve a presença do renomado arquiteto Ruy Ohtake, que assina móveis para a Officina, e de acordo com Cesar Gomes Jr. – Presidente da Portobello – é um ícone da nossa arquitetura. Ruy bateu um papo com as cerca de 400 pessoas presentes sobre o seu trabalho, e sobre como une as curvas e as retas nos seus projetos. Também destacou a importância de se estudar a arquitetura brasileira e o cuidado que ele sabe que a Portobello tem no seu processo de produção.

O lançamento aconteceu na Loja Nilo Peçanha da Rede, cujo ambiente também trouxe novidades: o premiado conceito Design Experience. O chef Rafael Jacobi assinou a gastronomia do evento que teve assinatura de Larrisa Marques, da Haro Eventos.

