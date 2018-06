Portobello Shop lança Officina Portobello e inaugura conceito Design Experience em Porto Alegre

A Portobello Shop, rede de lojas da Portobello, que oferece produtos exclusivos e serviços especializados, leva para Porto Alegre a Officina Portobello, que oferece soluções completas para a casa e transforma os porcelanatos planos em móveis e objetos, agregando volume. O evento contará com a presença do renomado arquiteto Ruy Ohtake, que assina móveis para a Officina Portobello, valorizando as suas tradicionais curvas ao porcelanato, e fará um bate-papo com os convidados.

O evento acontece no próximo dia 13 de junho, a partir das 18h, na loja Nilo Peçanha, que apresenta outra novidade: o premiado conceito Design Experience. Desde a entrada da loja até as amostras de produtos disponibilizadas para os clientes, tudo foi detalhadamente pensado. A arquitetura é contemporânea, acolhedora e preparada para facilitar a especificação do produto.

O vasto portfólio da Portobello é apresentado de maneira mais didática e contemporânea, permitindo que os clientes consigam, com mais facilidade, visualizar suas opções preferidas. Assim, materiais essenciais da arquitetura foram setorizados em paredes de painéis; acessórios, que permitem infinitas opções de personalização dos ambientes ganharam espaço exclusivo, organizados como um ateliê, convidando os clientes e especificadores a experimentar soluções diferentes e composições únicas.

Essas áreas atendem principalmente à demanda de arquitetos, designers de interiores e paisagistas, mas o conceito Design Experience também valoriza os apaixonados por design, com ambientes que reproduzem soluções reais de uso. Além dessas áreas fundamentais, foram incorporados ao layout outros espaços importantes para possibilitar novas formas de atendimento e interação para que o cliente, especificador e equipe vivam uma experiência de compra como se estivessem em casa.

Entre eles estão:

SAMPLE TO GO – permite ao cliente levar para casa as amostras dos produtos pelos quais se interessou ou escolheu. Em um formato 10×10 cm, os samples são úteis para referência na escolha da decoração. É uma forma de o cliente ter seu sonho nas mãos;

CAFÉ LOVERS – é o “coração” da Portobello Shop. Local para encontros, reuniões descontraídas, confraternizações e comemorações. Um convite para que clientes se sintam acolhidos;

ESPAÇO ESPECIFICADOR – área exclusiva para atendimento privativo do cliente, onde o profissional faz uma pré-escolha das opções e o espaço é preparado com todas as possibilidades para um atendimento especial.

Além disso, os convidados poderão conhecer com mais detalhes a nova coleção InOut/Movimento, que traduz o equilíbrio e harmonia que o ritmo orquestrado da natureza e o movimento humano constante provocam, revelando uma atitude de inovação aberta, com a alma da marca. Além disso, a Nova Coleção marca o lançamento dos Grandes Formatos, em especial o formato 120×120, fabricado pela primeira vez no Brasil.

