Portugal divulga uniforme da Copa

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou o uniforme que a seleção de Portugal usará na Copa do Mundo. A camisa titular é toda em vermelho, lisa, com a gola verde e detalhes em dourado – o número e a marca da fabricante. A camisa reserva é toda branca, com detalhes em vermelho e alguns pontos em verde. Cristiano Ronaldo foi o principal modelo para a divulgação.

Deixe seu comentário: