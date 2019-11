Últimas Portugal é eleito o melhor destino turístico do mundo

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

O país venceu o World Travel Awards, considerado o "Oscar" do turismo internacional Foto: Reprodução de TV Portugal nunca teve tantos estrangeiros residentes quanto agora. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução de TV

Pelo terceiro ano consecutivo, Portugal foi eleito o melhor destino turístico do mundo. O país venceu o World Travel Awards, considerado o “Oscar” do turismo internacional.

No páreo estavam Brasil, Colômbia, Costa Rica, Dubai, Grécia, Índia, Indonésia, Jamaica, Quênia, Malásia, Ilhas Maldivas, Ilhas Maurício, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, África do Sul, Espanha, Sri Lanka, EUA e Vietnã. O prêmio é decidido a partir de votos de profissionais do setor de turismo e de viajantes e acontece desde 1993.

Além do prêmio de “Destino líder mundial’ para o país, a capital Lisboa foi eleita com melhor destino para um “city break” – boa opção para estadias de curta duração pela sua qualidade e diversidade de serviços em hotéis, restaurantes e atrações turísticas.

E mais: o arquipélago da Madeira venceu como “Melhor destino insular do mundo” e Passadiços de Paiva, em Arouca, levou “Melhor atração turística do mundo no segmento aventura”.

Outros premiados

A Etihad Airways venceu como “Companhia aérea líder do mundo”, enquanto o Armani Hotel Dubai levou a melhor como “Hotel líder do mundo”. Na lista de destinos, Dubai ganhou como “Destino líder de viagem de negócios do mundo”. A ilha paradisíaca de Santa Lúcia, no Caribe, recebeu o “Destino de lua de mel líder mundial”.

Foi para o Quênia o troféu de “Destino de safari líder do mundo”, enquanto Moscou garantiu o “Destino de cidade líder do mundo”.

