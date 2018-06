Portugal vai enfrentar o Uruguai com um desafio para Cristiano Ronaldo

Uma das oitavas de final que promete no Campeonato Mundial é o de Portugal contra o Uruguai. Será um desafio para o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo jamais conseguiu fazer um gol quando foi marcado pela dupla de zaga uruguaia.

O Uruguai já está em Sochi, com Gimenez e Godin. Os zagueiros jogam juntos no Atlético de Madri e, na seleção, formam a parede que ainda não levou gols em 2018. E foram seis jogos até agora: três amistosos e os três do Mundial.

Contra a Rússia, Gimenez estava machucado, mas deve voltar neste sábado (30). Ele tem 23 anos e Godin, 32 anos. No futebol essa diferença de idade gera uma relação quase paternal.

E contra Portugal, pai e filho vão enfrentar uma dupla de irmãos: Cristiano Ronaldo e Quaresma. Um tem 33 anos, o outro 34 anos.

As brincadeiras são as mesmas do tempo em que se conheceram nas divisões de base do Sporting de Lisboa. Naquela época, Quaresma era o craque, e Cristiano, uma promessa. A vida inverteu os papéis e trouxe Quaresma para um Mundial pela primeira vez, já quase no fim da carreira.

E aí estão eles, mais uma vez dando prova dessa amizade que começou na adolescência. Os dois raramente têm a oportunidade de conviver tanto. Mas no Mundial estão aproveitando cada segundo, especialmente dentro de campo.

Eles foram os autores de todos os gols de Portugal até agora. Cristiano fez quatro e Quaresma um golaço de trivela.

O próximo jogo caprichou no contraste: a defesa de pai e filho que amadurecem a cada jogo contra o ataque dos irmãos que nunca levaram muito a sério essa ideia de crescer.

Rotina intensa

Por trás do talento e do poder de decisão de Cristiano Ronaldo, há uma rotina intensa de treinamentos e de dedicação ao próprio corpo para que o homem seja, cada vez mais, uma máquina. Não é à toa que o português chegou ao Mundial em ótima forma física, que tem se traduzido em gols. Ele é o artilheiro do Mundial, com quatro, e tem fome para mais.

Desde que completou 30 anos, Cristiano Ronaldo estabeleceu uma meta: perder um quilo por temporada. O resultado disso é um corpo de 1,87m e 83,5 kg, que o faz voltar no tempo. De acordo com a rádio espanhola “Cope”, o astro do Real Madrid tem um corpo dez anos mais jovem que os 33 de seu nascimento.

Ainda segundo a emissora, ele tem 7% de gordura no corpo, contra o habitual 10% dos outros atletas. Com 50% de massa muscular, ele também supera o restante dos companheiros de profissão nesse quesito (eles costumam ter cerca de 46%). Para o endocrinologista Tércio Rocha, o profissionalismo e a vaidade facilitam o trabalho do português.

“Ele é extremamente profissional e vaidoso. Será esse CR7, disciplinado, sério e que gosta do que faz, até o último dia da carreira. Estar feliz com suas escolhas facilita essa busca pela saúde, por prolongar a vida saudável. Não tem segredo”, disse o membro da Sociedade Brasileira de Medicina Regenativa e da Academia Brasileira Anti-Envelhecimento.

Segundo o especialista, não é uma surpresa que Cristiano tenha um corpo mais novo do que ele. Com o estilo de vida que o português leva, sua idade biológica deveria ser menor mesmo do que a cronológica. O cálculo, que combina uma série de índices hormonais, composição de célula, e testes físicos.

O cuidado que CR7 tem com o próprio corpo não é uma história recente. Responsável por promovê-lo aos profissionais do Sporting com apenas 16 anos, em 2001, o romeno László Bölöni sabe bem disso. Em entrevista ao site da entidade máxima do futebol, o treinador lembrou o esforço para que o atleta ganhasse massa muscular.

“Como ele era jovem demais e as regras não permitiram que jogasse no time principal, organizamos um programa especial de musculação para ajudá-lo a se manter forte em duelos e, pegando uma frase emprestada de Aime Jacquet, fortalecer seu jogo”, recordou.

O próprio Cristiano Ronaldo admitiu que seu esforço para ganhar peso vem desde muito cedo. Segundo o astro, quando tinha 11 anos, fugia da concentração durante a madrugada para fazer exercícios. Em depoimento ao site “Player’s Tribune”, contou que ouvia críticas por causa de seu corpo quando morava no alojamento do Sporting. “Você tem habilidade, mas não tem corpo”, diziam.

