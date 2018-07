O governo do Rio Grande do Sul empossou 17 novos servidores para reforçar o quadro de auditores da Cage (Contadoria e Auditoria-Geral do Estado), vinculada à Sefaz (Secretaria da Fazenda). A cerimônia foi realizada nesta terça-feira (3), no Palácio Piratini, e teve a presença do governador José Ivo Sartori. Eles foram nomeados no DOE (Diário Oficial do Estado) do dia 13 de junho.

