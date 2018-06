Posse de integrantes da Aspeur e da Feevale acontece nesta quinta-feira

A Universidade Feevale e sua mantenedora, a Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), comemoram nesta quinta-feira, dia 28, 49 anos. Nesta data, também acontecerá a cerimônia de posse dos conselheiros da Aspeur e dos integrantes da Reitoria. A solenidade será realizada às 19h, no Teatro Feevale (Câmpus II – ERS-239, 2755, Novo Hamburgo). Confira a gestão 2018/2021:

ASPEUR

Conselho de Administração

Presidente: Roberto Cardoso

Vice-presidente: José Leonardo Metzger

Tesoureiro: Everton Luis Meinhart

Vice-tesoureiro: Sérgio Davi Peteffi

Secretária: Débora Oppitz Giacomet

Vice-secretário: Ivo Oscar Sperb

Conselheiros: Alexandre Peteffi, Débora Maria Kehl Trierweiler, Luiz Ricardo Bohrer, Marcelo Clark Alves e Marcelo Sperb

Conselho Consultivo

Presidente: Agostinho França da Silva

Vice-presidente: Renato Raymundo Pilger

Conselheiros titulares: Adriano Gothardo Fleck, Cláudio Bondan, Eneias Walter Jung, Heinz Drews e Ivo Marx

Conselheiros suplentes: Clair Matter Mapelli, João Osório dos Reis, Monsenhor Américo Cemin, Pastor Mauros Werling, Cursio José Juchem, Milton José Killing e Norberto Hugo Nast

Conselho Fiscal

Conselheiros titulares: Dionísio Kipper, Márcio Luis Schneider, Sara Heckler Felippio, Márcio André Arnold e Rejane Müller

Conselheiros suplentes: Carlos Roberto Escher, José Gilberto Zorzo, Rui Bergesch, Clóvis Bondan e Mauro de Paula

REITORIA

Reitor: Cleber Prodanov

Pró-reitora de Ensino: Angelita Renck Gerhardt

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão: João Alcione Sganderla Figueiredo

Diretor do Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas: João Batista Mossmann

Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais: Marcelo Paveck Ayub

Diretor do Instituto de Ciências da Saúde: Cesar Augusto Teixeira

Diretora de Relações Internacionais e Institucionais: Paula Casari Cundari

Diretor de Novos Negócios: Alexandre Zeni

Diretora de Inovação: Daiana de Leonço Monzon

Chefe de Gabinete: Tamires Becker

