O procurador-Geral do Estado, Euzébio Ruschel, dará posse a oito novos procuradores do RS, no dia 12 de novembro, às 14h30min, em solenidade no Palácio Piratini. Os empossandos são provenientes do Rio Grande do Sul (5), Paraná (1), Goiás (1) e Rio de Janeiro (1). Com o ingresso, a PGE passará a contar com um total de 340 procuradores do Estado.

