A autora de literatura para a infância e diretora do IEL (Instituto Estadual do Livro), Patrícia Langlois, tomará posse na Academia Feminina de Letras do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (9), a partir das 19h. A cerimônia de ocupação da cadeira 29 será realizada na sede da entidade (rua Sarmento Leite, nº 933, no bairro Cidade Baixa).

Deixe seu comentário: