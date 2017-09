A Secretaria Municipal de Serviços Urbano promove neste sábado (2), o 30º mutirão #EuFaçoPOA. O evento será realizado em frente ao Postão do IAPI, no bairro Passo D’Areia, em Porto Alegre. A ação ocorre em parceria com a Unisinos, estudantes de ensino médio de diversas escolas e a empresa Smile Flame, que farão intervenções no canteiro em frente ao posto de saúde.