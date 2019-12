Porto Alegre Posto de Autorização de Viagem no Aeroporto Salgado Filho será desativado

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Motivo do fechamento foi a impossibilidade de renovação do contrato de cessão de uso com a Fraport. Foto: Jonathan Heckler/PMPA Motivo do fechamento foi a impossibilidade de renovação do contrato de cessão de uso com a Fraport. (Foto: Jonathan Heckler/PMPA) Foto: Jonathan Heckler/PMPA

O posto do Juizado da Infância e da Juventude instalado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, terá encerrada suas atividades a partir da próxima terça-feira (17), ante a impossibilidade de renovação do contrato de cessão de uso com a Fraport, segundo informou o TJRS( Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

A partir dessa data, as autorizações de viagem para crianças e adolescentes passarão a ser expedidas exclusivamente no Foro Central – Prédio I, junto ao 1º Juizado da Infância e Juventude ou no Serviço de Plantão.

Confira os horários de atendimento

1º Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre/RS – Foro Central

Márcio Luiz Veras Vidor, nº 10, 5º andar, Sala A 501, Bairro Praia de Belas

Telefone: (51) 3210.6953

Horário: 2ª a 6ª, das 9h às 18h

Plantão do Foro Central de Porto Alegre

Horário: 2ª a 6ª, entre 18h e 9h

Finais de semana e feriados – 24 horas

Telefone: 3210.6574 / 3210.6575

Durante o recesso (20 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020)

Nos dias 20, 23, 26, 27, 30 de dezembro de 2019 e 02 de janeiro de 2020 das 9h às 18h – sala A301

Dia 3 de janeiro de 2020, das 8h às 15h – sala A301

Dia 6 de janeiro de 2020, das 12h às 19h – sala A301

Demais datas e horários – sala B213

