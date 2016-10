Postos de combustível ainda não baixaram os preços da gasolina e do diesel

O efeito da redução do preço da gasolina e diesel nas refinarias da Petrobras ainda não foi notado pelos consumidores em boa parte dos postos de combustíveis no País. A Petrobras anunciou na sexta-feira (14) a redução do preço do diesel em 2,7% e da gasolina em 3,2% nas refinarias. Esses preços entraram em vigor a partir da zero hora de sábado (15).

Segundo os distribuidores, os postos de gasolina devem começar a repassar a redução do preço da gasolina e diesel para as bombas a partir desta segunda-feira (17). O percentual, no entanto, pode não ser necessariamente o mesmo, uma vez que o valor do combustível nas bombas é uma decisão individual de cada posto.

Comentários