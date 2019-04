Postos de saúde de São Leopoldo registram filas para vacinação contra meningite

Os postos de saúde de São Leopoldo, na região metropolitana, amanheceram nesta quarta-feira (3) com filas de pais e crianças que desejam se vacinar contra meningite B. O município já registrou três casos da doença nos últimos 21 dias, dois com vitimas fatais. A secretaria municipal confirmou a disponibilização de vacinas da meningite C em todos os 21 postos da cidade.

Além disso, o município comunicou, por meio de nota, que a criança que deu entrada no Hospital Centenário, teve contato com a menina de 14 anos que morreu no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, por meningite meningocócica. Foi anunciado também que serão adotadas uma série de medidas preventivas sobre os casos, como administração de antibiótico em todas as crianças da escola que tiveram contato com a jovem de 14 anos no último mês e às pessoas que estiveram em contato com a menina de dois anos, morta em 12 de março por meningite meningocócica B, no bairro Feitoria.

