Potencial candidato, o jogador Ronaldinho Gaúcho se filiou ao PRB

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho se filiou na terça-feira (20) ao PRB, em Brasília. Ele deve ser candidato a senador ou deputado federal pelo partido nas eleições de 2018. A carreira futebolística de Ronaldinho, eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2004 e 2005, foi central durante a cerimônia de filiação.

Ao anunciar o jogador, o mestre de cerimônias listou os feitos do atacante, mas não citou a passagem por clubes brasileiros —por aqui, Ronaldinho já vestiu a camisa do Grêmio, do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Fluminense. A plateia não deixou barato, e ouviu-se o grito: “É flamenguista! Você esqueceu de falar que já foi do Flamengo, rapaz!”

“Eu não posso olhar para o Ronaldinho e não lembrar daquele gol de 2002 [no jogo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo, o jogador selou a virada do Brasil com um gol de falta], pelo amor de Deus. Era a única chance, a última chance naquele jogo, e o homem me faz um gol daqueles”, afirmou o senador Eduardo Lopes (RJ), presidente nacional em exercício da sigla.

O novo filiado, que oficializou a aposentadoria do futebol em janeiro de 2018, se candidatará pelo PRB do Distrito Federal.

“Ele tem uma experiência grande na área do esporte e quer defender essa bandeira no Congresso. É um nome muito querido, um jogador de expressão, já fez muito pelo esporte como jogador e espero que faça como político”, afirmou o líder do partido na Câmara, Celso Russomanno (PRB-SP).

Segundo Russomanno, ainda não está definido se Ronaldinho será candidato ao Senado ou à Câmara. “Vamos iniciar tratativas e ver como ele se sente”, disse. Assis, o irmão e empresário do ex-jogador, também se filiou ao partido ligado à Igreja Universal.

“Fico feliz em poder participar de um projeto que vise à melhoria de nosso país e que traga modernidade, alegria e saúde para toda a população”, discursou o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005. Assis foi mais eloquente do que o irmão. “Somos brasileiros, moramos no Brasil e nos preocupados com o País. Viemos de um crescimento por meio do esporte e sabemos o que ele é capaz de fazer por crianças e jovens. Hoje, acreditamos na inovação, nos projetos do partido de ajudar a população. Será um prazer colaborar”, comentou o também ex-jogador e agente de Ronaldinho.

A ficha de Ronaldinho Gaúcho foi abonada pelo senador Eduardo Lopes, presidente nacional do partido, e por Wanderley Tavares, presidente do PRB no Distrito Federal e pré-candidato ao governo local.

Frustração dos gaúchos

Ronaldinho Gaúcho apareceu para o mundo do futebol vestindo a camisa do Grêmio, era tratado como uma das maiores revelações do time. Conquistou o Campeonato Gaúcho de 1999, mas deixou o clube de forma conturbada em 2001 antes de assinar com o Paris Saint-Germain.

Depois de muito sucesso na Europa com as camisas de PSG, Barcelona e Milan, Ronaldinho decidiu retornar ao Brasil em 2011. Flamengo, Palmeiras e Grêmio disputaram sua contratação, o Tricolor chegou a instalar caixas de som e preparar a recepção para o retorno do craque. Mas ele acertou com o Rubro-Negro, frustrou os gaúchos e caiu em desgraça de vez com os torcedores do clube.

Deixe seu comentário: