Poucos presidentes americanos foram tão midiáticos como Donald Trump. Muitos subordinados ficam sabendo das linhas gerais do governo pelo Twitter do presidente, e não em reuniões

Poucos presidentes americanos foram tão midiáticos como Donald Trump. E nenhum deles utilizou tanto a comunicação para influenciar políticos, o Congresso e até auxiliares. Dominando a “narrativa” das notícias pelo Twitter, gera fatos que impactam o mundo real. As informações são do jornal O Globo.

“Trump começou uma forma direta de comunicação, sem filtro, inaugurando uma fase de ‘desintermediação’ da comunicação. E usa isso inclusive para influenciar políticos”, afirma Rosental Calmon Alves, diretor do Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas, em Austin. “E, junto com isso, ele dá sinais de impaciência e hostilidade com o jornalismo tradicional.”

Muitos subordinados ficam sabendo das linhas gerais do governo pelo Twitter do presidente, e não em reuniões. A forma como critica secretários abertamente nas redes sociais é vista como um sinal de futuras trocas de funções. E imediatamente as mensagens do presidente ganham repercussão na imprensa e na sociedade americana.

Cargo poderoso

Foi pelas redes que Rex Tillerson soube que estava sendo demitido do poderoso cargo de Secretário de Estado. De acordo com o “The New York Times”, um auxiliar da Casa Branca ligou para o então chefe da diplomacia americana para avisá-lo de que ele “seria assunto de um tuíte” de Trump, horas antes de o presidente anunciar, na rede social, seu substituto, Mike Pompeo.

Críticas

É pelo Twitter que ele critica o seu procurador-geral, Jeff Sessions, que enquadra republicanos “rebeldes” ou dá o “tom do dia” de negociações complicadas como a Coreia do Norte ou o Irã. Sem ter encontros costumeiros com os líderes de seu governo, utiliza a comunicação direta para mandar recados. Semana passada, ele criticou publicamente o presidente da Câmara dos Representantes, que se opôs à proposta de limitar a concessão de cidadania americana aos filhos de imigrantes indocumentados por medida provisória.

“Trump criou uma outra maneira de usar as redes sociais e a comunicação direta, que está sendo seguida em todo o mundo, inclusive no Brasil”, avalia Paulo Sotero, presidente do Brasil Institute do centro de estudos Wilson Center. “Trump sempre teve uma fala direta, frases simples e slogans claros.”

Muitas vezes, as falas de Trump podem usar mentira ou “cortinas de fumaça”, em uma técnica política conhecida nos EUA como a “estratégia do gato morto”: chegue a uma reunião e jogue um animal morto sobre a mesa. Ele se tornará o assunto. Quando ele começar a cair no esquecimento, faça isso novamente. Jornais norte-americanos fazem médias de quantas vezes o presidente faltou com a verdade por dia desde que chegou ao poder.

