Pouso de emergência deixa 33 feridos na Alemanha

Trinta e três pessoas precisaram ser atendidas em hospitais alemães após um avião da companhia aérea Ryanair cair 9 mil metros e realizar uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Frankfurt-Hahn, informou a Polícia Federal alemã neste sábado.

A aeronave, do voo FR7312, fazia na tarde de sexta-feira a rota entre capital irlandesa Dublin e a cidade croata de Zadar, com 189 passageiros a bordo, quando sofreu uma “repentina queda de pressão” na cabine, forçando a manobra de emergência, segundo um porta-voz da empresa aérea.

“Os passageiros se queixaram de dores de cabeça e ouvido e sofriam náuseas”, comentou um porta-voz da Polícia Federal, que reconheceu que alguns apresentavam sangramento nos ouvidos. Uma parte dos passageiros já recebeu alta, de acordo com veículos de imprensa alemães, enquanto outros permanecem internados.

Passageiros do voo reclamaram nas redes sociais e alguns disseram que não houve auxílio da companhia após o ocorrido. “Vivemos um momento de pânico. Depois de 12 horas do pouso forçado, estamos abandonados no aeroporto, sem ônibus, alternativas e sem lugar para acomodação e repouso”, disse a passageira Minerva Galvan no Twitter.

O site “Flightradar24”, que acompanha em tempo real a posição de até 20 mil voos diários no mundo todo, registrou uma queda do avião de 12 mil metros de altura até 3 mil. A companhia aérea ainda não comunicou a causa da perda de pressão na cabine.

Outro avião concluiu a partir do aeroporto de Frankfurt-Hahn a rota interrompida até Zadar, embora muitos passageiros, feridos e impossibilitados de seguir viagem, não estivessem presentes.

