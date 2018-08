Um avião que fazia uma viagem do Egito até a Alemanha com 250 passageiros realizou, nesta quinta (16) à noite, um pouso de emergência no aeroporto de Chania, na ilha grega de Creta, após um aviso de bomba, informou a polícia. “O piloto pediu à torre de controle do aeroporto de Chani para pousar depois de informações de que havia explosivos na aeronave”, disse um encarregado da polícia.