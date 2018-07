PP define vice-candidato ao governo do RS

O deputado federal Luis Carlos Heinze, pré-candidato ao Governo do Estado pelo PP e os presidentes estaduais do PP, DEM, PSL e PROS anunciaram na quarta-feira (18), na sede do Democratas, em Porto Alegre, o nome do jovem vereador Evandro Soares como companheiro de chapa para disputar as eleições deste ano ao lado de Luis Carlos Heinze.

O Evandro Soares é vereador do Democratas de Gravataí e vice-presidente estadual do partido. É farmacêutico formado pela Ulbra Canoas, em 2000. Entrou na política depois de ter sido Cônsul do Grêmio, onde também foi Conselheiro e diretor das categorias de base. Está filiado no Democratas desde 2011. Em 2012 disputou as eleições e foi eleito o vereador mais votado do partido.

No ano seguinte, sob a sua presidência, a Câmara Municipal de Gravataí recebeu pela primeira vez o Selo de Transparência do Tribunal de Contas do Estado e teve implantada a Certificação Digital. O trabalho de Evandro no parlamento é focado em saúde e no esporte, com ênfase na inclusão e na acessibilidade.

Conforme o vereador, o convite foi aceito para ser pré-candidato a vice-governador na chapa do deputado Luis Carlos Heinze porque acredita que o projeto que lhe foi apresentado pode recuperar o RS. Como fatores positivos, destaca os posicionamentos de direita e o bom trabalho que o pré-candidato desenvolve no interior. “Acredito que a tendência, é subir nas pesquisas. Tenho confiança no projeto. Tudo construído ouvindo as pessoas e alinhado às necessidades do RS. Um verdadeiro novo tempo para os gaúchos”.

Para presidente estadual do DEM, deputado Onyx Lorenzoni, Evandro é um jovem empreendedor e determinado. “Uma liderança da região metropolitana e um grande quadro do nosso partido. Conhece o dia a dia e as dificuldades dos municípios e faz a política de resultados, voltada para as pessoas. Confio que vai fazer um excelente trabalho pelo RS ao lado do Luis Carlos Heinze.”

Segundo Celso Bernardi presidente estadual do PP/RS, a presença de um vereador na chapa de Luis Carlos Heinze é fundamental. “Somos municipalistas e defendemos os municípios como células do desenvolvimento econômico e social do estado, com respeito e diálogo, independente das divergências partidárias ou ideológicas”.

