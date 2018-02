A candidatura do apresentador Luciano Huck ao Planalto depende exclusivamente dele. Dirigentes do PPS dizem que o cenário ideal está colocado. Os movimentos políticos para construir uma base de apoio para Huck no Congresso começam a se concretizar com integrantes do Agora! e do Livres entrando no PPS para brigar por vagas na Câmara e Senado.

