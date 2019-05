“Pra começar a acertar, tem que errar”: CEO do Grupo Ornatus apresenta os desafios de empreender na FBV

Nesta quinta-feira (30), durante o último dia da 7ª Feira Brasileira de Varejo, o CEO do grupo Ornatus, Jae Ho Lee, apresenta um case de sucesso da loja de acessórios Morana e mostra os desafios de empreender no atual cenário sociopolítico-econômico do País. Somente no Brasil, a rede possui atualmente 300 lojas ao todo.

Jae Ho Lee nasceu na Coreia do Sul e é administrador de empresas, atuando há 27 anos no setor Franchising. Em 2007 o Grupo Ornatus foi eleito o maior franqueador do ano pela pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Segundo o palestrante, os três pilares do sucesso são conhecimento, gestão e liderança. “A liderança é o pilar mais difícil”, afirma. Sobre o mundo empreendedor, Jae Ho Lee diz que acredita na área pois “as mudanças trazem oportunidades”. Sobre o case de sucesso das lojas Morana, Lee conta que a franquia foi fundada em 2002 e enfrentou uma crise financeira: “nós devemos estar preparados para qualquer tipo de mudança”, completa.

