A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade iniciou as obras de qualificação na praça Comendador Souza Gomes, no bairro Tristeza, em Porto Alegre. A praça de oito mil metros quadrados localiza-se na avenida Wenceslau Escobar, esquina com a rua Otto Niemeyer, e receberá oito aparelhos para academia ao ar livre.

Deixe seu comentário: