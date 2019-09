Praça da Alfândega é revitalizada e terá manutenção dos canteiros

O primeiro local a ser revitalizado pelo maior contrato de manutenção de mobiliário de praças e parques de Porto Alegre foi entregue nesta segunda-feira (30). O local recebeu investimento de R$ 110 mil. Além da recuperação do pavimento e dos equipamentos, a Praça da Alfândega, no Centro Histórico, também receberá a conservação das floreiras. Isto porque foi assinado nesta manhã um termo de compromisso de compensação ambiental com a Titton Brugger Empreendimentos Imobiliários, que será responsável pelo paisagismo dos canteiros do local pelo período de 12 meses.

A entrega da revitalização e a assinatura do termo foram realizadas pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

“Ao entregar estas intervenções de manutenção, temos ainda a satisfação de poder anunciar a jardinagem dos canteiros. Tanto nós, quanto a empresa, temos o prazer de servir Porto Alegre, e no espaço de dias já teremos floreiras mais bonitas”, afirmou. Rosário também destacou que mais de 90 mil pessoas circulam diariamente no espaço. “A Praça da Alfândega é um símbolo da nossa cidade, especialmente durante a Feira do Livro, que se inicia daqui a um mês”, diz.

A manutenção do mobiliário teve início no dia 6 de setembro. No local, pelo menos 190 metros quadrados do pavimento de pedras portuguesas foram recuperados e 229 bancos foram consertados e pintados, bem como os brinquedos e as lixeiras metálicas.

Contrato

O maior contrato terceirizado de manutenção de mobiliário e equipamentos de praças e parques de Porto Alegre foi anunciado no dia 03 de setembro de 2019. Ao todo, serão R$ 24,8 milhões para recuperar em um ano cerca de 600 locais da cidade. Os serviços contemplam conservação de passeios e pavimentos, tais como pisos de pedra portuguesa, conserto e instalação de novos equipamentos, como brinquedos, aparelhos de ginástica e academia ao ar livre, e manutenção de quadras esportivas. As atividades são realizadas pela empresa Ecsam, sob a supervisão da Unidade de Conservação e Manutenção (UCM) da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).

Veja as outras sete praças que já estão sendo revitalizadas:

– Praça Morro da Cruz – bairro Vila São José

– Praça Dr. Paulino de Vargas Vares – bairro Ipanema

– Praça Antônio Cândido de Menezes – bairro Sarandi

– Praça da Amizade – bairro Vila João Pessoa

– Praça Nações Unidas – bairro Petrópolis

– Praça Darcy Azambuja – bairro Intercap-Partenon

– Praça Parque Ararigbóia – entre os bairros Jardim Botânico e Petrópolis

Deixe seu comentário: