A Secretaria Municipal do Meio e da Sustentabilidade de Porto Alegre começou nesta quinta-feira (22) o plantio de quatro jacarandás na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital gaúcha. A ação é alusiva aos 246 anos da cidade e integra a programação da Semana de Porto Alegre. A espécie faz parte do projeto original de arborização da praça.

